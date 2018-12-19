МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре в годовом выражении замедлился до 1,8% с 2,8% в октябре, за 11 месяцев составил 1,8%, следует из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности" за декабрь.

"По оценке Минэкономразвития России, в ноябре рост ВВП составил 1,8% год к году по сравнению с 2,8% год к году в октябре и 1,5% в третьем квартале 2018 года. В целом за первые 11 месяцев 2018 года ВВП, по оценке, увеличился на 1,8% год к году", — говорится в документе. Таким образом, Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП в октябре в годовом исчислении с 2,5% до 2,8%.

"Оценка динамики ВВП в октябре была скорректирована с учетом пересмотра Росстатом данных по отдельным базовым отраслям, а также фактических данных о динамике небазовых отраслей в третьем квартале 2018 года", — сказано в документе. На прошлой неделе Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале до 1,5% c 1,3%.

Как отмечает министерство, нормализация темпов экономического роста в ноябре произошла на фоне возвращения динамики сельского хозяйства на нисходящую траекторию, обусловленную снижением урожая основных культур по сравнению с прошлым годом. "В целом за январь-ноябрь сельское хозяйство показало снижение на 0,8% году к году, при этом его помесячная динамика в текущем году характеризуется повышенной волатильностью из-за сдвига графика уборочной кампании в прошлом году, связанного с погодными условиями", — пояснили в министерстве.

Вклад в снижение темпов роста ВВП в ноябре также внесло замедление роста промышленного производства, указывает Минэкономразвития. "Вместе с тем показатели транспортного комплекса в ноябре улучшились после нескольких месяцев замедления, в то время как рост объема строительных работ продолжил ускоряться (до 4,3% год к году в ноябре после 2,9% в октябре). Кроме того, в ноябре наблюдалось улучшение динамики розничного товарооборота (до 3% год к году с 2% в октябре)", — говорится в документе.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ по итогам 2018 года составляет 1,8%.