МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минфин Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек почти 20 миллиардов в гривневом эквиваленте (около 720 миллионов долларов), сообщается на сайте министерства финансов страны.

"На аукционах ОВГЗ 18 декабря министерство финансов Украины разместило ряд облигаций в разных валютах и привлекло в государственный бюджет почти 20 миллиардов в гривневом эквиваленте, из которых 309 миллионов в долларах США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин принял решение удовлетворить существующий спрос на ОВГЗ и пойти на "несущественное повышение" доходности, в результате чего размещение стало одним из крупнейших в этом году.

Согласно информации на сайте министерства, во вторник были размещены бумаги семи выпусков в гривнах со средневзвешенной доходностью от 18,5% до 20,5% годовых и трех выпусков в долларах с доходностью от 6,34% до 7,5% годовых. Таким образом, Киев вынужден занимать под весьма высокий процент.