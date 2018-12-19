РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — ПРАЙМ. ВЭБ подал в арбитражный суд Ростовской области иск о банкротстве компании "Евродон-Юг", одного из крупнейших российских производителей индейки, говорится в картотеке суда.

"Заявление о признании должника банкротом. Кредитор — ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк". Должник – ООО "Евродон-Юг", — говорится в информации. Сумма исковых требований – 10,15 миллиарда рублей. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

По словам представителя "Евродона", "Евродон-Юг" входит в состав группы компаний "Евродон" и специализируется на производстве индейки.

"Процедура банкротства – техническая. Она должна способствовать оздоровлению компании и развитию предприятия", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что без этого было невозможно начать "перезапуск деятельности компании". На производстве данная процедура никак не отразится, заверили в "Евродоне".

ВЭБ — кредитор и совладелец производителя индейки "Евродона" с февраля 2016 года. В конце того же года на площадках группы впервые зафиксировали вспышку птичьего гриппа, было уничтожено более 1 миллиона голов, убытки превысили 2,5 миллиарда рублей. В июле 2018 года Россельхознадзор объявил, что обнаружил в материалах, предоставленных "Евродоном", геном вируса птичьего гриппа. Было уничтожено около 200 тысяч голов птицы, что нанесло убытки компании в размере 160 миллионов рублей.

В начале ноября гендиректор ГК "Евродон" Вадим Ванеев сложил свои полномочия по решению собрания компаний из ГК, в качестве нового генерального директора была назначена компания "РК-проект". Затем РИА Новости сообщили в компании о том, что ВЭБ намерен обратиться в арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании "Евродона" банкротом для последующего финансового оздоровления предприятия.