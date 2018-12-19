МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду в условиях возобновившегося ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти сумел разместить облигации федерального займа (ОФЗ) только двух серий на 3,43 миллиарда рублей при предложении бумаг трех серий на 25,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства.

Первый аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ серии 26223 на 10 миллиардов рублей был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26214 с погашением в мае 2020 года на 1,15 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,02% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,0473% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,01% годовых. Спрос — 12,111 миллиарда рублей.

Также Минфин разместил в среду инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 2,28 миллиарда рублей при лимите 5,1 миллиарда. Цена отсечения составила 92,9% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 3,44% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,036% от номинала, реальная средневзвешенная доходность — 3,42% годовых. Спрос — 7,505 миллиарда рублей.

"Возобновившееся ослабление рубля на фоне дешевеющей нефти наряду с сохранением неопределенности относительно введения новых антироссийских санкций остаются основными факторами давления на рынок рублевых облигаций. При этом ускорение темпов инфляции, а также решение Банка России о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов и сохранение жесткой риторики в своем заявлении усиливает вероятности дальнейшего повышения доходности на долговом рынке в кратко- и среднесрочной перспективе", — заявил агентству "Прайм" главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"В текущих условиях выглядит вполне оправданным выставление инвесторами агрессивных ценовых заявок на аукционах по размещению ОФЗ, с которыми был не согласен эмитент. В результате по итогам аукционов Минфин отсек около 92% объема заявок, удовлетворив всего 13,5% из них", — заключил аналитик.