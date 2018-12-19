МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте, июне и сентябре. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.

Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.