МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте, июне и сентябре. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.