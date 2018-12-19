МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Росморречфлот прогнозирует снижение грузооборота на внутренних водных путях (ВВП) по итогам 2018 года на 3% — до 115 миллионов тонн, сообщил замруководителя Росморречфлота Виктор Вовк в ходе совместного заседания коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

"В соответствии с предварительными данными по перевозкам по итогам года ожидается объем (перевозки грузов по ВВП — ред.) в размере 115 миллионов тонн, и это составляет порядка 97% от уровня 2017 года", — сообщил Вовк.

Одним из факторов влияния на объёмы судоходства он назвал маловодность в ряде бассейнов рек. Согласно сообщению Вовка, объем дноуглубления в 2018 году составит порядка 23 миллионов кубических метров грунта.

"Наши специалисты рассчитали, что сегодня в зоне риска находится около 10 тысяч километров внутренних водных путей, где при наступлении маловодности обеспеченность проектным уровнем воды снижается ниже нормативных значений", — добавил замруководителя Росморречфлота.