МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.

Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.

ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых.