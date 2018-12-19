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МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год — до 2,3% с 2,5%.

Прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой — до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год.

Прогноз по безработице на 2018 год при этом сохранен на уровне 3,7%, на 2019 год — на уровне 3,5%.

В 2020 году ФРС по-прежнему ожидает роста экономики США на 2%, уровень инфляции оценивает в 2,1%. При этом регулятор теперь ожидает безработицу в 2020 году на уровне 3,6% против предыдущего прогноза в 3,5%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП замедлится до 1,9%, уровень безработицы составит 4,4%, а инфляция — 2%.