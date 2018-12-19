ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. Глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор ожидает два повышения базовой ставки в 2019 году.

"Вместо ранее планируемых трех повышений, мы намерены провести два повышения", — сказал Пауэлл, выступая перед журналистами по итогам заседания регулятора. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.

При этом, согласно пресс-релизу ФРС, опубликованного ранее в среду, большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых. Так, шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.

ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых.

Кроме того, члены комитета по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного "нейтрального" значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%, следует из прогнозов регулятора, опубликованных на его сайте.