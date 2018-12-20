МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит выделение регионам ряда субсидий и трансферов в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщила пресс-служба кабинета министров.

Кабмин, в частности, обсудит выделение регионам 26,5 миллиарда рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК, а также 11,6 и 2,1 миллиарда рублей на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса из федерального бюджета и резервного фонда правительства соответственно.

Помимо этого, кабинет министров может выделить 3,6 миллиарда рублей на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территориях регионов.

Также кабмин рассмотрит выделение 500 миллионов рублей Тульской области на возмещение расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.