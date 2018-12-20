МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам декабрьского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Банк Японии также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

Японский ЦБ планирует продолжать программу поддержки экономики, направленную на достижение инфляции в 2%, так долго, как это необходимо. "Банк продолжит увеличивать денежную базу до тех пор, пока годовой рост индекса потребительских цен не превысит 2% и не будет стабильно оставаться выше данной отметки", — пишет регулятор.

Регулятор намерен длительное время поддерживать текущий уровень краткосрочных и долгосрочных процентных ставок, говорится в релизе. ЦБ принял соответствующее решение с учетом неопределенности в сфере экономической и ценовой активности, включая последствия повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2019 года.