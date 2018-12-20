МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Русал" предупредил, что пока нет никаких гарантий снятия с него санкций минфина США.

"Нет никаких гарантий, что отмена санкций, наложенных на компанию, будет осуществлена или доведена до конца в соответствии с намеченным сроком или вообще", — говорится в заявлении компании.

"Русал" рекомендовал акционерам и потенциальным инвесторам проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании.

Минфин США в среду сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка компании, подконтрольные Олегу Дерипаске — En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен сократит свою долю в компаниях. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали в "черный список" (SDN-лист) США в начале апреля. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Позднее минфин США неоднократно откладывал срок введения санкций против компаний на фоне переговоров с Дерипаской о снижении его доли и управления в компаниях.