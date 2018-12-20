МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2018 года превысит целевой уровень в 4% и составит 4,1-4,2%, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Сохраняется приемлемая для нас инфляция. Правда, вот за последнюю неделю она чуть-чуть подросла… Поэтому мы выйдем за ориентир ЦБ в 4%, будет 4,1-4,2, четыре с небольшим", — сказал Путин.

Безработица в РФ по итогам 2018 года снизится до 4,8% с 5,2% в прошлом году, сказал президент. "Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, то в этом году будет еще ниже — 4,8%", — сказал Путин.

РФ может занять пятое место по объему ВВП, но необходимо войти в другую лигу экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно войти в другую лигу экономики. И не только по объемам, я думаю, что занять пятое место по объему (ВВП — ред.) — это вполне по силам. Одно время мы занимали пятое место по объему экономики, по паритету покупательной способности. И мы сделаем, я думаю, это", — сказал он.

"Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики, вот на это и нацелены наши национальные проекты", — отметил президент.