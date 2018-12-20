МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета Российской Федерации в текущем году составит около 2,1% ВВП. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг.

"Впервые мы имеем профицит с 2011 года, выйдем на профицитный бюджет в районе 2,1% ВВП", — добавил он и отметил, что Фонд национального благосостояния вырастет по итогам года на 22%.

Президент добавил, что финансы РФ укрепляются и растут золотовалютные резервы страны.

Он также считает, что стране не удастся обеспечить необходимого для прорыва роста ВВП без изменения структуры экономики.

"Разумеется, темпы роста ВВП — один из главных показателей. Нам с вами не обеспечить темпы роста ВВП, необходимые для этого прорыва, если не изменить структуру экономики. Именно на это и нацелены национальные проекты, и будут вкладываться такие огромные средства, о которых я уже сказал", — сказал Путин.

"Для того, чтобы изменить структуру, придать ей инновационный характер", — отметил он. Путин: Инфляция в РФ в 2018 году превысит цель ЦБ и составит 4,1-4,2%

Глава государства назвал председателя Счетной палаты Алексея Кудрина хорошим и надежным специалистом, к рекомендациям которого он прислушивается.

Говоря об оценках Кудриным темпов экономического роста РФ, Путин отметил, что рост в 1% был и когда Кудрин был вице-премьером.

"Рост экономики 1% в год за определенный период времени. Ну, во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе — так считать механически нельзя", — сказал Путин.

"Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу. Это мой товарищ. И он хороший специалист. И я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям. Он надежный специалист, хороший", — подчеркнул он.