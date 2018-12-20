МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Изменение ставки НДС необходимо в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%.

"Сейчас мы его (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ — ред.) сократили до 6,6% (ВВП — ред.). А в следующем году он должен уже быть 6% и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики РФ. Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита", — сказал он на большой пресс-конференции в четверг.

Путин напомнил, что в 2009 году ненефтегазовый дефицит РФ был примерно на уровне 13% ВВП. "Это очень много. В начале 2000-х годов он был где-то 3%. Потом в результате кризиса мирового экономического, подчеркну — мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил, — у нас ненефтегазовый дефицит вырос до двузначной величины — по-моему, почти 13%. И это очень серьезно для нашей экономики", — добавил президент.