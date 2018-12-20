МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации заявил, что в введении западных санкций есть полюс для России: они заставили нас включить мозги.

"Россия адаптировалась к нынешним ограничениям… Да, негативные влияния есть. Но посмотрите, есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Западные эксперты это тоже признают", — заявил он и добавил, что, в частности, отметил президент, доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении — 85%, произошел рост агропромышленного комплекса. "Сельское хозяйство сделало такой рывок, который себе не представить было. Объемы продаж на внешний рынок увеличились с 2000 года в 16 раз. Просто невероятно", — отметил президент.

Путин также добавил, что в введении против России санкций по делу Сергея Скрипаля нет никакой логики.

"Вот сейчас только приводили пример со Скрипалями и Хашукджи. Ну где здесь логика? Да никакой логики. Просто повод для того, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России", — сказал президент на пресс-конференции. Путин: Повышение НДС нужно в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета

Путин отметил, что Скрипаль не погиб, однако против России были введены санкции. При этом смерть Хашукджи является установленным фактом, однако никаких санкций по этому поводу против кого-либо не последовало. Таким образом, предположил Путин, ситуация со Скрипалями была только поводом, и если бы не он, то повод был бы найден другой.

"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе (в) каких-то ограничениях и санкциях", — напомнил президент.

Власти РФ защищают интересы россиян, и делают это аккуратно, это не "хотелки какие-то", заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ответных мерах на западные санкции. Путин: Россия в 2018 году впервые за семь лет выходит на профицит бюджета

"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто "хотелки" какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении", — сказал Путин.

Он добавил, что санкции против РФ связаны с ростом ее могущества и конкурентоспособности: с этим не хотят считаться, а надо. "С чем это связано — я уже говорил об этом и надеюсь, что подавляющее большинство сегодняшней аудитории это тоже понимает — связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться — а не хочется. Совсем еще недавно думали, что страны такой больше нет, а, оказывается, есть и надо с ней считаться", — ответил Путин на вопрос о санкциях против России.