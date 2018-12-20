МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минфин Украины опубликовал на своем сайте детали меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы кредитования stand by для Украины.

Совет управляющих МВФ во вторник принял решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). В МВФ уточнили, что первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно (Минфин Украины пишет о сроке до 25 декабря), остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей кредитов. Выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 миллиарда долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Нацбанка.

Ключевые пункты меморандума: независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году — 5% +/- 1%. Для этого Минфин должен передавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков. Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности, бюджет должен сложиться с дефицитом 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по нулевому налоговому декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования его условий и обоснования целей с экспертами МВФ.

Согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках меморандума, до мая 2019 года в Высший антикоррупционный суд должны быть назначены не менее 35 судей, а уже до конца июля 2019 года должен быть проведен независимый аудит Национального антикоррупционного бюро. Также до конца марта 2019 года Украина должна внести поправки в законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.