МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Акционеры энергометаллургической En+ на собрании единогласно проголосовали за реализацию "плана Баркера" для снятия санкций минфина США с компании, следует из сообщения En+.

За реализацию плана проголосовало 100% акционеров, владеющих 511,786 миллиона голосующих акций компании.

"Реализация "плана Баркера" отвечает наилучшим интересам компании и имеет первостепенное значение, так как ожидается, что она приведет к отмене санкций США с компании", — говорится в заявлении En+.

Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам.

Кроме того, акционеры En+ уполномочили председателя совета директоров En+, экс-министра энергетики Великобритании Грегори Баркера выбрать в совет до семи директоров в рамках реализации плана по снятию санкций США с компании.

"Акционеры… уполномочили лорда Баркера выбрать и назначить до семи человек, которые будут назначены советом… неисполнительными директорами. Любые действия, предпринятые Баркером ранее в этом отношении, настоящим утверждаются и одобряются членами (собрания акционеров — ред.)", — говорится в релизе.