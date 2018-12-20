МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Акционеры энергометаллургической En+ на собрании единогласно проголосовали за реализацию "плана Баркера" для снятия санкций минфина США с компании, следует из сообщения En+.
За реализацию плана проголосовало 100% акционеров, владеющих 511,786 миллиона голосующих акций компании.
"Реализация "плана Баркера" отвечает наилучшим интересам компании и имеет первостепенное значение, так как ожидается, что она приведет к отмене санкций США с компании", — говорится в заявлении En+.
Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам.
Кроме того, акционеры En+ уполномочили председателя совета директоров En+, экс-министра энергетики Великобритании Грегори Баркера выбрать в совет до семи директоров в рамках реализации плана по снятию санкций США с компании.
"Акционеры… уполномочили лорда Баркера выбрать и назначить до семи человек, которые будут назначены советом… неисполнительными директорами. Любые действия, предпринятые Баркером ранее в этом отношении, настоящим утверждаются и одобряются членами (собрания акционеров — ред.)", — говорится в релизе.
Акционеры также одобрили план по перерегистрации компании в специальном административном районе (САР) в Калининградской области.
"Акционеры одобрили подачу заявлений в Комиссию по финансовым услугам (острова — ред.) Джерси о продлении срока пребывания компании за пределами Джерси и в Федеральную налоговую службу России (через министерство экономического развития Российской Федерации) о продолжении деятельности в качестве компании, созданной в соответствии с законодательством России", — сообщила компания.
Уточняется, что акционеры компании утвердили выпуск около 571,43 миллиона так называемых "миграционных акций" по цене 0,00007 доллара за бумагу. "Миграционные акции" будут выданы нынешним акционерам пропорционально их существующему пакету.
Компания будет зарегистрирована на острове Октябрьском в Калининградской области. После перерегистрации в САР компания будет носить полное название на русском языке "Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" (сокращенное название — МКПАО "ЭН+ ГРУП"), на английском — EN+ GROUP International public joint-stock company (EN+ GROUP IPJSC).