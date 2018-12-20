МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Дедолларизация экономики, в том числе российской, связана с расчетами хозяйствующих субъектов РФ и никак не касается граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Что касается дедолларизации и когда мы об этом говорим, она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан", — сказал он и добавил, что в стране не будет запрета на хождение доллара. Путин: Западные санкции заставили нас "включить мозги"

"Вот мы когда вчера обсуждали сегодняшнее мероприятие, пресс-конференцию, мне Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь — ред.) сказал, что убирают там рекламы обменных курсов в некоторых городах, в том числе в Москве, и у граждан вызывают вопросы, с чем это связано. Не связано ли это с какими-то запретами на хождение долларов? Ничего подобного нет и не будет, хочу всех успокоить", — заявил Путин.

"Реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним — с борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с "серыми" конторами, действующими в этой области. Не более того", — добавил глава государства. Путин не исключил роста цен на бензин в РФ на 1-1,5%

Что касается роли российской национальной валюты как резервного способа платежа, то, мнению Путина, она немного, но возрастает.

"Что касается рубля, его роль как резервной валюты, используемой в расчетах, возрастает, немного, но возрастает, прежде всего в расчетах между странами ЕврАзЭС и на постсоветском пространстве", — сказал он.

"Скажем, в расчетах между Россией и Белоруссией в значительной степени выросла, по-моему уже под 60 с лишним процентов, чуть ли не 70% в безналичных расчетах", — добавил Путин.

Объем расчетов РФ в долларах составляет примерно 69%, это связано с экспортными контрактами по нефти, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, по данным МВФ, объемы расчетов в мире в долларах чуть снизились. Они были где-то в позапрошлом году, по-моему, 63 с небольшим процента, сейчас 62 с небольшим процента. Но расчеты в долларах для России выше – 69%", — сказал он.

"Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах. Это большой объем", — подытожил президент.