МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3% и по состоянию на 14 декабря составили 464,9 миллиарда долларов против 463,6 миллиарда долларов на 7 декабря, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 14 декабря составил 464,9 миллиарда долларов США, за неделю увеличившись на 1,3 миллиарда долларов США, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.