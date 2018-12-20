Уточняется информация о составе АФД в третьем абзаце, добавлен последний абзац.

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Банк России выдал в четверг лицензию форекс-дилера компании "Альфа-Форекс", сообщил регулятор.

"Банк России 20 декабря 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Таким образом, в настоящее время в РФ девять компаний имеют лицензию на деятельность в российской юрисдикции. Пока членами СРО "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД) являются восемь компаний: ИК "Финам Форекс", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп", "ВТБ Форекс", "Форекс Клуб", "Альпари Форекс", "Фикс Трейд", "ПСБ-Форекс".

"Альфа-Форекс" в ближайшее время должна будет подать документы и вступить в СРО, пояснила пресс-секретарь АФД Дарья Балабошина.