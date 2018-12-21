МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 21 декабря рассмотрит новую бизнес-модель, а также участие госкорпорации в инвестиционных проектах в рамках "фабрики проектного финансирования", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Двадцать первого декабря Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. На заседании планируется утвердить новую бизнес-модель ВЭБ.РФ, а также рассмотреть вопросы участия государственной корпорации в инвестиционных проектах в рамках фабрики проектного финансирования", — говорится в сообщении.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.