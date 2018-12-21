МОСКВА, 21 дек ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в ноябре в годовом исчислении поднялись на 0,8%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране в отчетном месяце сократились на 0,2%.

Таким образом, данные совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Месяцем ранее, в октябре, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 1,4%, а в месячном — 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре выросли на 0,9% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне предыдущего месяца в 1%.