МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Уходящий год был наполнен значимыми для российской экономики событиями, некоторые из них были ожидаемыми, другие – даже превзошли ожидания, но в любом случае, влияние этих событий все мы будем ощущать еще долго.

1. РАБОТА НА "ПЯТЕРКУ"

Президент РФ Владимир Путин, получив в первом же туре выборов поддержку почти 77% избирателей, обновил кабинет министров и подписал новый "майский указ", согласно которому Россия за шесть лет должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

Отвечать за реализацию указа лично придется премьеру Дмитрию Медведеву и членам его команды. При этом состав экономического блока правительства после выборов обновился примерно наполовину, что говорит о желании властей, с одной стороны, продолжить текущий экономический курс, а с другой — плавно переходить к реформам, даже если они не популярны.

В новом кабинете были усилены позиции финансового блока: глава Минфина Антон Силуанов получил еще и должность первого вице-премьера – и стало очевидно, что смягчения монетарной и бюджетной политики в РФ ждать не стоит, основной упор будет сделан на частные инвестиции и жесткий контроль госрасходов.

2. ПУТИНУ ПОДОГНАЛИ "КОРТЕЖ"

На церемонию инаугурации избранный президент выехал на новом российском автомобиле проекта "Кортеж". Так широкой публике был впервые представлен Aurus (Au Rus – "русское золото") Senat Limousine. Президент России назвал Aurus "хорошо собранной машиной и очень удобной"

Проект предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе: лимузин, седан, минивэн — для первых лиц государства. Бюджетные инвестиции в него составляют 12,4 миллиарда рублей. Основной заказчик автомобилей – гараж особого назначения Федеральной службы охраны. Продажи новинки на рынке планируются на начало 2019 года, стоимость машины составит не менее 10 миллионов рублей, и на них уже есть первые заказы.

Помимо автомобилей класса "люкс", в рамках проекта должен появиться внедорожник и мотоцикл, причем первый должен выйти в серию уже в конце 2019 — начале 2020 года. Мотоцикл проекта начнет выпускаться под брендом "Иж" не ранее 2020 года. Предполагается, что он будет продаваться как в России, так и за рубежом, и может стать полностью электрическим.

3. ЦБ ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ

Банк России осенью и под конец текущего года впервые с 2014 года дважды повышал ключевую ставку, теперь она составляет 7,75%. Такая решимость Центробанка почти убедила рынок в том, что экономика входит в новый цикл повышения ставок, но глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что это не так.

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Временное ужесточение, по ее словам, должно подготовить экономику к разгону инфляции из-за повышения НДС. Даже с учетом повышения ставки, темпы роста потребительских цен в России весной могут достичь пиковых значений — превысить 5,5% и даже 6% при целевом уровне в 4%.

Свою роль здесь сыграло и решение ЦБ вернуться к покупкам валюты для Минфина в следующем году – хотя сам регулятор уверял, что это не было основным аргументом в пользу повышения ставки. Приостановка покупок валюты в сентябре помогла рублю укрепиться, теперь же с решением вернуться к покупкам экономике и рублю нужна защита покрепче. Набиуллина обещала, что возобновление валютных интервенций не окажет значимого влияния на финансовые рынки и курс рубля.

Сигнал ЦБ остался по-прежнему "ястребиным", однако если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, условия для смягчения денежно-кредитной политики могут возникнуть уже в конце 2019 — начале 2020 года, уверены эксперты.

4. ОПЕК+ В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ

Страны, которые являются главными мировыми поставщиками нефти, в течение всего года искали баланс спроса и предложения на рынке, который под влиянием сделки ОПЕК+ пережил несколько весьма волатильных моментов. ОПЕК+ обязалась сократить добычу на 2,65%

Участникам сделки об ограничении добычи нефти, в том числе России, как ее основному учредителю, с начала года и до июня пришлось сокращать добычу нефти, а с июля снова наращивать — для достижения баланса на рынке.

В декабре в Вене министры энергетики ОПЕК+ решили не тянуть с решением по дальнейшей судьбе соглашения и договорились о новом сокращении добычи с 1 января 2019 года. Так, все страны ОПЕК в 2019 году сократят добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, страны, не входящие в картель — на 400 тысяч баррелей, в том числе Россия согласилась на сокращение в объеме 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Без этого соглашения мировые цены на нефть могли рухнуть, что негативно повлияло бы как на мировую нефтяную отрасль, так и на экономические и бюджетные показатели многих стран.

5. ВТБ ПРИТЯНУЛ "МАГНИТ"

Не обошлось в уходящем году и без крупных корпоративных сделок на российским рынке. Самая впечатляющая из них — покупка группой ВТБ доли во втором по объему выручки российском ритейлере "Магните". Сделка с "Магнитом" принесла группе ВТБ 2,5 млрд руб во II квартале

Госбанк объявил о приобретении 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого в середине февраля, сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей. Однако уже в конце мая ВТБ сообщил о продаже 11,82% акций "Магнита" инвестиционной компании Marathon Group.

Галицкий, который основал компанию в середине 1990-х годов и сам руководил ею, в результате оставил у себя небольшой пакет акций ритейлера и сложил полномочия гендиректора и члена совета директоров "Магнита".

Предприниматель объяснил свое решение намерением что-то изменить в своей жизни, хотя признавал, что такой шаг был для него непростым.

6. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И МИР

В мировой экономике уходящий год прошел под знаком торговых войн и роста протекционизма. США в марте ввели дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) применительно к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи был исключен только по действию пошлин на сталь.

Противостояние США и Китая >>

За этим последовала череда торговых споров в рамках Всемирной торговой организации. Россия тоже обратилась в ВТО, а кроме того в июле повысила импортные пошлины на определенную продукцию из Соединенных Штатов.

Однако самым значимым для мировой экономики стало торговое противостояние США и Китая, которое началось в июле, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. Лидерам США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине удалось договориться о взаимных уступках, но конфликт так до конца не погашен.

Аналитики сходятся во мнении, что на экономику эффект начавшихся в этом году торговых войн пока не проявил себя в полной мере, а в будущем они могут стоить и США, и Китаю до нескольких процентов ВВП. От снижения темпов мирового роста пострадает и экономика РФ – ведь это приведет к снижению спроса на ее экспорт.

7. АЛЮМИНИЕВЫЕ САНКЦИИ

В начале апреля США ввели новые санкции против России, которые оказались для нее самыми чувствительными. В "черный список" попали крупнейшие бизнесмены и компании, это привело к обрушению российских фондовых индексов и резкому ослаблению рубля, а правительство было вынуждено принимать дополнительные меры для защиты экономики. Канада планирует с 25 октября ввести пошлины на импортируемую сталь

В списке, в частности, оказался Олег Дерипаска с подконтрольными En+ Group, "Группой ГАЗ", "Базовым элементом" и крупнейшим в мире производителем алюминия – ОК "Русал". Минфин США не скрывал, что главная цель санкций — вывод Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц "Русала" и En+". Почти сразу американцы начали переговоры с ним, то и дело откладывая вступление в силу самых чувствительных мер.

Ради интересов бизнеса Дерипаска покинул советы директоров "Русала" и En+. И хотя уже одобренный "план Баркера", предполагающий снижение доли Дерипаски в En+ (через которую он, в частности, контролирует "Русал") ниже 50% реализован не до конца, в конце декабря США объявили, что "Русал" будет через 30 дней исключен из санкционного списка.

Сохранение санкций в отношении "Русала" могло дорого обойтись всей мировой экономики: это привело бы к росту цен на алюминий и долгосрочному дефициту металла на рынке. Для России же эта история имела и позитивный эффект: руководство компании приняло решение о смене юрисдикции "Русала" с острова Джерси на один из создаваемых в России специальных административных районов.

8. УКРОЩЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЦЕН

Значительный рост цен на топливо в 2018 году стал одной из главных проблем, для решения которой потребовалось экстренное вмешательство властей. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.

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Правительство в этой ситуации пошло на снижение акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

После принятых мер в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.

В итоге в начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%.

9. САНКЦИИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ГОСДОЛГУ

В уходящем году Минфин России впервые многие годы не выполнит программу внутренних заимствований из-за угрозы санкций США в отношении госдолга России. Минфин защитил российских инвесторов евробондами

Объем программы внутренних заимствований на 2018 год изначально планировался на уровне 817 миллиардов рублей, затем Минфин повысил его до 1,043 триллиона рублей. Однако в начале августа США анонсировали законопроект о запрете американским инвесторам покупать новые выпуски российских ОФЗ – до этого момента такая мера обсуждалась американцами только теоретически.

Возможность введения санкций США на госдолг РФ испугала не только американцев – многие иностранные инвесторы, опасаясь рисков, спешили избавиться от российских бумаг. В результате некоторые аукционы Минфина по размещению ОФЗ были признаны несостоявшимися, многие были вовсе отменены. Министерство объясняло это неблагоприятной рыночной конъюнктурой и, поскольку острой необходимости в этих займах у Минфина не было, он пошел на сокращение своих планов.

Программу внешних займов тоже полностью реализовать не удалось: из планируемого объема в 7 миллиардов долларов, Минфин смог весной размесить евробонды на 4 миллиарда долларов, а осенью еще раз выйти на внешние рынки, успешно протестировав номинированные в европейской валюте бумаги на 1 миллиард евро.

10. БЛОКИРОВКА TELEGRAM

В уходящем году российские власти продолжили борьбу за безопасный интернет. Мессенджер Telegram, отказавшись год назад от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования, с апреля начал блокироваться Роскомнадзором на территории России.

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Блокировка мессенджера вызвала большую волну негатива против Роскомнадзора: Telegram, чтобы продолжить работу, стал использовать различные IP-адреса Amazon и Google, а их блокировка, в свою очередь, создавала проблемы для доступа к сторонним ресурсам, размещенных на этих же IP-адресах. Так, проблемы с доступностью были замечены в Viber, "ВКонтакте", "Яндексе", Twitter, Facebook , "Одноклассниках".

Представители крупнейших интернет-компаний назвали попытки заблокировать Telegram в России ударом по всему Рунету и заявили о необходимости изменения механизма блокировок. В настоящее время у многих пользователей в России Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре отмечали, что не оставляют попыток полностью заблокировать мессенджер.

В декабре неприятности могут возникнуть у Twitter и Facebook: им предстоит отчитаться перед Роскомнадзором о выполнении требования закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ. Два года назад из-за нарушения этого закона Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.