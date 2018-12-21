МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Уходящий год был наполнен значимыми для российской экономики событиями, некоторые из них были ожидаемыми, другие – даже превзошли ожидания, но в любом случае, влияние этих событий все мы будем ощущать еще долго.
1. РАБОТА НА "ПЯТЕРКУ"
Президент РФ Владимир Путин, получив в первом же туре выборов поддержку почти 77% избирателей, обновил кабинет министров и подписал новый "майский указ", согласно которому Россия за шесть лет должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
Отвечать за реализацию указа лично придется премьеру Дмитрию Медведеву и членам его команды. При этом состав экономического блока правительства после выборов обновился примерно наполовину, что говорит о желании властей, с одной стороны, продолжить текущий экономический курс, а с другой — плавно переходить к реформам, даже если они не популярны.
В новом кабинете были усилены позиции финансового блока: глава Минфина Антон Силуанов получил еще и должность первого вице-премьера – и стало очевидно, что смягчения монетарной и бюджетной политики в РФ ждать не стоит, основной упор будет сделан на частные инвестиции и жесткий контроль госрасходов.
2. ПУТИНУ ПОДОГНАЛИ "КОРТЕЖ"
На церемонию инаугурации избранный президент выехал на новом российском автомобиле проекта "Кортеж". Так широкой публике был впервые представлен Aurus (Au Rus – "русское золото") Senat Limousine.
Президент России назвал Aurus "хорошо собранной машиной и очень удобной"
Проект предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе: лимузин, седан, минивэн — для первых лиц государства. Бюджетные инвестиции в него составляют 12,4 миллиарда рублей. Основной заказчик автомобилей – гараж особого назначения Федеральной службы охраны. Продажи новинки на рынке планируются на начало 2019 года, стоимость машины составит не менее 10 миллионов рублей, и на них уже есть первые заказы.
Помимо автомобилей класса "люкс", в рамках проекта должен появиться внедорожник и мотоцикл, причем первый должен выйти в серию уже в конце 2019 — начале 2020 года. Мотоцикл проекта начнет выпускаться под брендом "Иж" не ранее 2020 года. Предполагается, что он будет продаваться как в России, так и за рубежом, и может стать полностью электрическим.
3. ЦБ ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ
Банк России осенью и под конец текущего года впервые с 2014 года дважды повышал ключевую ставку, теперь она составляет 7,75%. Такая решимость Центробанка почти убедила рынок в том, что экономика входит в новый цикл повышения ставок, но глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что это не так.
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Временное ужесточение, по ее словам, должно подготовить экономику к разгону инфляции из-за повышения НДС. Даже с учетом повышения ставки, темпы роста потребительских цен в России весной могут достичь пиковых значений — превысить 5,5% и даже 6% при целевом уровне в 4%.
Свою роль здесь сыграло и решение ЦБ вернуться к покупкам валюты для Минфина в следующем году – хотя сам регулятор уверял, что это не было основным аргументом в пользу повышения ставки. Приостановка покупок валюты в сентябре помогла рублю укрепиться, теперь же с решением вернуться к покупкам экономике и рублю нужна защита покрепче. Набиуллина обещала, что возобновление валютных интервенций не окажет значимого влияния на финансовые рынки и курс рубля.
Сигнал ЦБ остался по-прежнему "ястребиным", однако если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, условия для смягчения денежно-кредитной политики могут возникнуть уже в конце 2019 — начале 2020 года, уверены эксперты.
4. ОПЕК+ В ПОИСКАХ РАВНОВЕСИЯ
Страны, которые являются главными мировыми поставщиками нефти, в течение всего года искали баланс спроса и предложения на рынке, который под влиянием сделки ОПЕК+ пережил несколько весьма волатильных моментов.
Участникам сделки об ограничении добычи нефти, в том числе России, как ее основному учредителю, с начала года и до июня пришлось сокращать добычу нефти, а с июля снова наращивать — для достижения баланса на рынке.
В декабре в Вене министры энергетики ОПЕК+ решили не тянуть с решением по дальнейшей судьбе соглашения и договорились о новом сокращении добычи с 1 января 2019 года. Так, все страны ОПЕК в 2019 году сократят добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, страны, не входящие в картель — на 400 тысяч баррелей, в том числе Россия согласилась на сокращение в объеме 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Без этого соглашения мировые цены на нефть могли рухнуть, что негативно повлияло бы как на мировую нефтяную отрасль, так и на экономические и бюджетные показатели многих стран.
5. ВТБ ПРИТЯНУЛ "МАГНИТ"
Не обошлось в уходящем году и без крупных корпоративных сделок на российским рынке. Самая впечатляющая из них — покупка группой ВТБ доли во втором по объему выручки российском ритейлере "Магните".
Сделка с "Магнитом" принесла группе ВТБ 2,5 млрд руб во II квартале
Госбанк объявил о приобретении 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого в середине февраля, сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей. Однако уже в конце мая ВТБ сообщил о продаже 11,82% акций "Магнита" инвестиционной компании Marathon Group.
Галицкий, который основал компанию в середине 1990-х годов и сам руководил ею, в результате оставил у себя небольшой пакет акций ритейлера и сложил полномочия гендиректора и члена совета директоров "Магнита".
Предприниматель объяснил свое решение намерением что-то изменить в своей жизни, хотя признавал, что такой шаг был для него непростым.
6. ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ И МИР
В мировой экономике уходящий год прошел под знаком торговых войн и роста протекционизма. США в марте ввели дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) применительно к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи был исключен только по действию пошлин на сталь.
За этим последовала череда торговых споров в рамках Всемирной торговой организации. Россия тоже обратилась в ВТО, а кроме того в июле повысила импортные пошлины на определенную продукцию из Соединенных Штатов.
Однако самым значимым для мировой экономики стало торговое противостояние США и Китая, которое началось в июле, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины. Лидерам США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине удалось договориться о взаимных уступках, но конфликт так до конца не погашен.
Аналитики сходятся во мнении, что на экономику эффект начавшихся в этом году торговых войн пока не проявил себя в полной мере, а в будущем они могут стоить и США, и Китаю до нескольких процентов ВВП. От снижения темпов мирового роста пострадает и экономика РФ – ведь это приведет к снижению спроса на ее экспорт.
7. АЛЮМИНИЕВЫЕ САНКЦИИ
В начале апреля США ввели новые санкции против России, которые оказались для нее самыми чувствительными. В "черный список" попали крупнейшие бизнесмены и компании, это привело к обрушению российских фондовых индексов и резкому ослаблению рубля, а правительство было вынуждено принимать дополнительные меры для защиты экономики.
В списке, в частности, оказался Олег Дерипаска с подконтрольными En+ Group, "Группой ГАЗ", "Базовым элементом" и крупнейшим в мире производителем алюминия – ОК "Русал". Минфин США не скрывал, что главная цель санкций — вывод Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц "Русала" и En+". Почти сразу американцы начали переговоры с ним, то и дело откладывая вступление в силу самых чувствительных мер.
Ради интересов бизнеса Дерипаска покинул советы директоров "Русала" и En+. И хотя уже одобренный "план Баркера", предполагающий снижение доли Дерипаски в En+ (через которую он, в частности, контролирует "Русал") ниже 50% реализован не до конца, в конце декабря США объявили, что "Русал" будет через 30 дней исключен из санкционного списка.
Сохранение санкций в отношении "Русала" могло дорого обойтись всей мировой экономики: это привело бы к росту цен на алюминий и долгосрочному дефициту металла на рынке. Для России же эта история имела и позитивный эффект: руководство компании приняло решение о смене юрисдикции "Русала" с острова Джерси на один из создаваемых в России специальных административных районов.
8. УКРОЩЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЦЕН
Значительный рост цен на топливо в 2018 году стал одной из главных проблем, для решения которой потребовалось экстренное вмешательство властей. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.
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Правительство в этой ситуации пошло на снижение акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
После принятых мер в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.
В итоге в начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%.
9. САНКЦИИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ГОСДОЛГУ
В уходящем году Минфин России впервые многие годы не выполнит программу внутренних заимствований из-за угрозы санкций США в отношении госдолга России.
Объем программы внутренних заимствований на 2018 год изначально планировался на уровне 817 миллиардов рублей, затем Минфин повысил его до 1,043 триллиона рублей. Однако в начале августа США анонсировали законопроект о запрете американским инвесторам покупать новые выпуски российских ОФЗ – до этого момента такая мера обсуждалась американцами только теоретически.
Возможность введения санкций США на госдолг РФ испугала не только американцев – многие иностранные инвесторы, опасаясь рисков, спешили избавиться от российских бумаг. В результате некоторые аукционы Минфина по размещению ОФЗ были признаны несостоявшимися, многие были вовсе отменены. Министерство объясняло это неблагоприятной рыночной конъюнктурой и, поскольку острой необходимости в этих займах у Минфина не было, он пошел на сокращение своих планов.
Программу внешних займов тоже полностью реализовать не удалось: из планируемого объема в 7 миллиардов долларов, Минфин смог весной размесить евробонды на 4 миллиарда долларов, а осенью еще раз выйти на внешние рынки, успешно протестировав номинированные в европейской валюте бумаги на 1 миллиард евро.
10. БЛОКИРОВКА TELEGRAM
В уходящем году российские власти продолжили борьбу за безопасный интернет. Мессенджер Telegram, отказавшись год назад от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования, с апреля начал блокироваться Роскомнадзором на территории России.
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Блокировка мессенджера вызвала большую волну негатива против Роскомнадзора: Telegram, чтобы продолжить работу, стал использовать различные IP-адреса Amazon и Google, а их блокировка, в свою очередь, создавала проблемы для доступа к сторонним ресурсам, размещенных на этих же IP-адресах. Так, проблемы с доступностью были замечены в Viber, "ВКонтакте", "Яндексе", Twitter, Facebook , "Одноклассниках".
Представители крупнейших интернет-компаний назвали попытки заблокировать Telegram в России ударом по всему Рунету и заявили о необходимости изменения механизма блокировок. В настоящее время у многих пользователей в России Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре отмечали, что не оставляют попыток полностью заблокировать мессенджер.
В декабре неприятности могут возникнуть у Twitter и Facebook: им предстоит отчитаться перед Роскомнадзором о выполнении требования закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ. Два года назад из-за нарушения этого закона Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.