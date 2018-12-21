МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Международные резервы Украины превысили 20 миллиардов долларов впервые с 2014 года, это стало возможно благодаря кредиту МВФ, заявил в пятницу Национальный банк Украины.

Совет управляющих МВФ во вторник принял решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA). В МВФ уточнили, что первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно (Минфин Украины писал о сроке до 25 декабря), остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand by arrangement. Благодаря поступлению на сумму 1 миллиард специальных прав заимствований (около 1,4 миллиарда долларов США) от фонда, международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Отмечается, что последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

"По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров – МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии – Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 миллиардов долларов США, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", — добавили в Нацбанке.