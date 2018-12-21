МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объемы ежемесячных покупок ЦБ валюты для Минфина будут меньше, чем до приостановки, из-за снижения цен на нефть, говорится в материалах Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

"Стабилизация ситуации на российском финансовом рынке позволяет Банку России в январе 2019 года возобновить интервенции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Формирование цен на нефть на более низких уровнях относительно значений, достигнутых до решения Банка России о приостановке покупок, означает также снижение объема ежемесячных операций", — сказано в документе.

Банк России 14 декабря сообщил, что возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года; решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В этом случае конвертация предназначенных для таких покупок средств проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают снижаться, стоимость марки Brent впервые с 12 сентября 2017 года опустилась ниже 54 долларов за баррель. На рынке сохраняются опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.