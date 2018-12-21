МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Росимущества вместо Дмитрия Пристанскова экс-главу СКР по Москве Вадима Яковенко. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства РФ.

Первым распоряжением глава кабмина освободил Пристанскова от должности заместителя министра экономического развития РФ — руководителя Росимущества по собственному желанию.

Второе распоряжение Медведева касается назначения на пост Яковенко.

"Назначить Яковенко Вадима Владимировича руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом", — отмечается в документе.

Пристансков с 2005 по 2014 год работал на различных должностях в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. С 2014 по 2016 год был директором федеральных и региональных программ "Норильского никеля". В апреле 2016 года был назначен замглавы Минэкономразвития — руководителем Росимущества.

Яковенко С 2006 по 2010 годы работал в администрации президента России, в том числе занимал должность директора департамента контрольного управления. С августа 2010 года был руководителем следственного управления СК при прокуратуре РФ по Москве, затем с 2011 по 2015 годы возглавлял ГСУ СКР по Москве. С 2015 по 2016 годы занимал должность заместителя руководителя Федеральной миграционной службы. В 2016 году был назначен главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.