МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,4% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя на 3,5%. По первой и второй оценкам минторга страны, рост экономики США в июле-сентябре составил 3,5%.

По итогам первого квартала 2018 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в третьем квартале 2018 года замедлились до 3,5% с 3,8% кварталом ранее.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.