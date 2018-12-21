МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 21 декабря вводит временные ограничения на поставки продукции компании "Тамбовский бекон" (входит в группу "Русагро") в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за повторного выявления листерий в полуфабрикате, который выпускает предприятие, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Согласно действующему законодательству в области ветеринарии, в связи с повторным выявлением листерий в полуфабрикате свином, Россельхознадзор с 21 декабря 2018 года вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции ООО "Тамбовский бекон", Тамбовская область", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 15 российских предприятий, их названия в сообщении не приводятся.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.