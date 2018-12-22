МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США потеряли в пятницу до 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможного "закрытия правительства", свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,82%, до 22444,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,99%, до 6332,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,06%, составив 2416,67 пункта.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против.

Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.