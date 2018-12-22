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МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США потеряли в пятницу до 3% на фоне опасений инвесторов по поводу возможного "закрытия правительства", свидетельствуют данные торгов.

По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,82%, до 22444,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,99%, до 6332,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,06%, составив 2416,67 пункта.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не хочет подписывать временный бюджет до 8 февраля, поскольку он не включает 5 миллиардов долларов, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США в четверг одобрила выделение средств на стену, но большинство в сенате намерено голосовать против.

Трамп заявил журналистам в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.

Индексы США в предпраздничную неделю снижались, потеряв по ее итогам от 5% до 7% на фоне опасений по поводу монетарной политики Федрезерва, глобального экономического роста и неопределенности по торговым отношениям с Китаем. В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.

В пятницу также стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в декабре вырос больше прогноза — до 98,3 пункта с 97,5 пункта месяцем ранее. При этом, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские расходы в ноябре выросли на 0,2% к октябрю (ожидался рост на 0,3%), а расходы выросли на 0,4% (прогнозировался рост также на 0,3%).

Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3,5%.

"Несмотря на ряд позитивных сигналов по поводу торговли и умеренного роста ставок в следующем году, рынки продолжают падать, и это означает, что инвесторы реально волнуются по поводу глобальной рецессии в следующем году", — сказал Крэйг Бёрк, старший инвестспециалист Personal Capital агентству MarketWatch.