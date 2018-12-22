МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. богатейшие люди платены потеряли в текущем году $511 млрд, таковы подсчсеты агентства Bloomberg.

Всего же, совокупный капитал 500 крупнейших бизнесменов мира из списка Bloomberg Billionaires Index сократился до $4,7 трлн.

Аналитики агентства оценили, что лидер списка предпринимателей — владелец компании Amazon Джефф Безос — за 2018 год стал беднее на $53 млрд. На пике активы бизнесмена оценивались в $ 168 млрд. На конец года это $115 млрд.

Американские миллиардеры списка — это 173 человека — потеряли с начала года 5,9% капитала. Совокупное состояние на данный момент оценивается в $1,9 трлн.

Активы крупнейших бизнесменов стран Азии снизились на $144 млрд.

Зафиксировано падение стоимости активов и европейских миллиардеров. Состояние членов семьи Шеффлер — мажоритарных акционеров немецкого производителя шин Continental AG — сократилось на $17 млрд.

Что касается российских миллиардеров, то, по оценке экспертов агентства, их поотери в этом году незначительны. Совокупное состояние 25 крупнейших предпринимателей из РФ уменьшилось до $225 млрд. Больше всех потерял ukfdf алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска — $5,7 млрд. А вот активы главных бенефициаров газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, как и главного владельца "Лукойла" Вагита Алекперова, выросли на 9%.