МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие продовольственные компании США приостановили срок сделок с Тегераном на поставку продуктов. Как сообщает Рейтер, эти шаги связаны с введенными Вашингтоном санкциями.

В частности, о приостановке заявили в Cargill и Bunge, а также международные трейдеры.

Американские санкции сказались на деятельности банковской системы, а платежи по контрактам не могли осуществляться.

При этом медикаменты и товары гуманитарного значения в черный список не попали. Тем не менее, после ужесточения политики США в отношении Ирана, иностранные кредитные организации были вынуждены оставить иранский бизнес.

Штаты 6 ноября ввели масштабные антииранские санкции, объявив о запрете на импорт нефти из Исламской Республики.