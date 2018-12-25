МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) определен оператором системы мониторинга движения лекарств в России, следует из распоряжения правительства РФ.

"В соответствии с частью 6 статьи 67 федерального закона "Об обращении лекарственных средств" определить, что общество с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ" является организацией, уполномоченной на осуществление функций оператора системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения", — говорится в документе.

В распоряжении также отмечается, что "Оператор-ЦРПТ" до 1 января 2019 года будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на обеспечение реализации функций оператора системы мониторинга движения лекарств.

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов для ограниченного набора препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Оператором пилотного проекта выступает Центр развития перспективных технологий. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.