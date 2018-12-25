МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ по итогам 2018 года пополнит Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 4,2 триллиона рублей в рамках бюджетного правила, объем фонда на начало 2019 года достигнет 6,4-6,5 триллиона рублей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Силуанов: Инфляция в РФ по итогам 2018 г будет на уровне 4-4,1%

"Мы переведем на следующий год с этого года 4,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов. Итого у нас где-то будет 6,4-6,5 триллиона рублей на начало года с учетом переведенных с текущего года ресурсов в ФНБ, включая средства, размещенные в активы", — сказал он.

Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, когда фактическая фена нефти превышает цену отсечения. В текущем году она составляет 40 долларов за баррель, а далее будет индексироваться ежегодно на 2%. Ранее Минфин оценивал объем пополнения ФНБ по итогам 2018 года в 3,9 триллиона рублей.

В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, в законе о бюджете они ожидаются на уровне 3,369 триллиона рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара).