МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Безусловно (бывают задержки в случаях с долларом — ред.). Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) — можно, нельзя?" — сказал Силуанов, добавив, что подобная ситуация наблюдается "со всеми" партнерами.

"Зачастую бывает так, что с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской, поскольку там еще процедура согласования возможности таких расчетов", — продолжил он.

"Я думаю, в разных отраслях по-разному, но если говорить в целом, на круг, наверное, это до трети", — отметил Силуанов, оценивая масштабы таких задержек.

При этом он добавил, что правительство РФ не давало директив госкомпаниям по переходу на расчеты в евро. "Но мне кажется, компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя, а не с задержкой. Бывало такое, и месяц. Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях", — отметил первый вице-премьер.

Санкции к "Группе ГАЗ"

Говоря о санкциях глава Минфина добавил, что ведомство работает с минфином США по вопросу снятия санкций с "Группы ГАЗ", компании необходимо выполнить ряд корпоративных процедур.

"ГАЗ – тоже… компания, по которой ведутся переговоры и с OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами – ред.), и с министерством финансов", — сказал он.

"По ГАЗу еще необходимо выполнить корпоративные процедуры, они не готовы. То есть они находятся в процессе реализации. Как только мы сможем эти процедуры выполнить, соответственно, будет обращение к соответствующим американским органам, которые принимают этот план решений", — добавил Силуанов.

Минфин РФ поддерживает диалог с минфином США и надеется, что "Русал" будет выведен из-под санкций в следующем году, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Самое главное — то, что те предложения, которые были сформированы со стороны OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами), они выполнены. На основании этого минфин США внес предложение соответствующее в конгресс. Надеемся на то, что те взаимные обязательства будут реализованы, и компания в следующем году сможет выйти из-под санкционного режима", — сказал он.

"Русал" Олега Дерипаски

Силуанов отметил, что "Русал" подготовил "организационные предложения, корпоративные предложения с учетом тех требований, которые выставило министерство финансов Штатов". "Основная часть работы, безусловно, — это корпоративные процедуры, они были проведены непосредственно компанией, но мы проводили вместе с этой компанией консультации, работаем вместе", — добавил он.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку Дерипаска сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.