КРАСНОЯРСК, 25 дек — ПРАЙМ. Санкции не остановили переезд центрального офиса "Русала" в Красноярск, но могут задержать его — максимум на шесть месяцев, считает губернатор Красноярского края Александр Усс.

О переводе центрального офиса в Красноярск в феврале сообщил гендиректор "Русала" Владислав Соловьев на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Красноярского края и представителями бизнеса. В мае Усс говорил, что до конца года компания может перевести в Красноярск половину сотрудников центрального офиса.

"Надеюсь, в январе следующего года санкции будут сняты… Несколько замедлил ("Русал" — ред.) свою работу по перебазированию центрального офиса… Речь идет буквально о двух-трех, а может быть шести месяцах. И это все-таки состоится", — сказал Усс журналистам во вторник.

Он также отметил, что проект развития технологической долины по созданию перерабатывающих производств на базе сырья из алюминия в Красноярском крае будет продолжен.

"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ", "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку Дерипаска сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, и активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.