МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов во вторник рассказал журналистам о некоторых экономических итогах года,

По его словам, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года составит 2,5% ВВП. Официальный прогноз этого показателя в бюджете-2018 – 2,1%, так что год, по словам чиновника, можно назвать неплохим.

Инфляция составит 4-4,1%, что в целом укладывается в таргет ЦБ 4%, но выше последнего официального прогноза Минэкономразвития в 3,4%. Однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Последняя неофициальная оценка ведомства — 3,9-4%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год превышает прогноз Минэкономразвития и составляет 3,8-4,2%.

Силуанов также сообщил, что Минфин по итогам 2018 года пополнит Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 4,2 трлн рублей в рамках бюджетного правила. Таким образом, объем фонда на начало 2019 года достигнет 6,4-6,5 трлн рублей.

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Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от превышения фактической цены нефти над ценой отсечения. В текущем году она составляет 40 долларов за баррель, а далее будет индексироваться ежегодно на 2%. Ранее Минфин оценивал объем пополнения ФНБ по итогам 2018 года в 3,9 трлн рублей.

В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, в законе о бюджете они ожидаются на уровне 3,369 трлн рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 трлн рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 трлн рублей (от нефти дороже 43,3 доллара).

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ

Еще одна тема, затронутая Силуановым – позиция России на рынке внешнего долга. Он признал, что инцидент в Керченском проливе негативно отразился на последнем размещении суверенных облигаций РФ в декабре. Объем размещения мог бы быть больше фактических 1 млрд евро под 3% годовых. Это было первое размещение в европейской валюте с 2013 года.

При этом Россия продолжит в 2019 году внешние займы во внедолларовом эквиваленте — евро и юанях, и рассчитывает в евро занять больше, чем ему удалось привлечь в 2018 году. Планы на этот год выполнить не удалось: министерство ожидало предельный объем внешних займов на уровне 7 млрд долларов, однако, кроме бумаг в евро, Минфин весной разместил лишь новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов.

Что касается внутренних займов, то в следующем году министерство тоже ожидает сложности с привлечением средств из-за угрозы ограничений в отношении российского госдолга со стороны США. В настоящее время чистое привлечение РФ на внутреннем рынке заимствований на 2019 год запланировано на уровне 1,705 трлн рублей. По итогам 2018 года оно составит 1 трлн рублей при плане в 1,2 трлн рублей.

Силуанов подчеркнул, что необходимо развивать внутренний финансовый рынок и привлекать внутренних инвесторов. В частности, речь идет об индивидуальном пенсионном капитале, система которого может быть запущена с 2020 года. Она предполагает, что граждане будут по умолчанию подключаться к системе добровольных пенсионных накоплений и будут отчислять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 5% своих доходов. При этом накопления будут собственностью граждан.

ЕЩЕ РАЗ О САНКЦИЯХ

На проблемах, связанных с санкциями, Силуанов остановился отдельно. Он отметил, что зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца. При этом часто бывает так, что с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатских, поскольку в последнем случае работает процедура согласования возможности таких расчетов.

Правительство не давало директив госкомпаниям по переходу на расчеты в евро. "Но мне кажется, компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя… Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях", — отметил первый вице-премьер.

Минфин РФ поддерживает диалог с Минфином США и надеется, что в следующем году из-под санкций будет выведен "Русал". Все требования американского ведомства по контролю за иностранными активами выполнены, подчеркнул чиновник.

Ранее американский Минфин сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными.

Под американскими санкциями находится и "Группа ГАЗ" Дерипаски, вопрос их снятия также прорабатывается. Для этого компании необходимо выполнить ряд корпоративных процедур – как только это произойдет, Минфин РФ обратится к американской стороне с соответствующим запросом.