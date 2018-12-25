МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев в микроблоге в Twitter написал о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", — говорится в сообщении премьер-министра.

Специальные меры российского кабмина в связи с недружественными действиями Украины расширены более чем на 200 лиц и компаний.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.