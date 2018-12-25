МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 декабря, проведет встречу с более чем 60 представителями российского бизнеса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", — говорится в сообщении.

Помимо этого у главы государства на среду намечена встреча с правительством РФ. На повестке — вопросы социально-экономического развития страны.

"Двадцать шестого декабря президент РФ Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства. В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", — сообщает Кремль.