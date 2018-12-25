МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 26 декабря предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 7,29 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство, в частности, планирует разместить ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года.

На прошлой неделе Минфин России в условиях возобновившегося ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти сумел разместить ОФЗ только двух серий на 3,43 миллиарда рублей при предложении бумаг трех серий на 25,1 миллиарда рублей.