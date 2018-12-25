МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по решению проблемных вопросов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Затрагивалась повестка двусторонних отношений, в первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора. Обсуждались вопросы нашей совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям", — сказал Силуанов журналистам по итогам переговоров Путина и Лукашенко.

Для поиска решений проблемных вопросов будет создана рабочая группа, сказал он. "В этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства. Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", — сказал он.

"По вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период, начиная с 2020 года, и выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", — добавил он.