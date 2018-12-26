МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

Эта встреча традиционно проводится перед Новым годом.

Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассказал РИА новости, что надеется на встрече президента с деловыми кругами обсудить реализацию национальных проектов и вероятность роста налоговой нагрузки на бизнес.

Он предположил, что представители крупного бизнеса будут обсуждать инвестиционные и инфраструктурные проекты.

С 1 января 2019 года ставка НДС повысится с нынешних 18% до 20%. Путин говорил, что это необходимо, в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета. По его словам, сейчас ненефтегазовый дефицит бюджета удалось сократить до 6,6%, а в следующем году он должен уже быть 6% и так держаться в течение нескольких лет.

Что касается национальных проектов, то власти неоднократно говорили о вовлечении бизнеса в их реализацию. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что этому будет посвящен в 2019 году Российский экономический форум в Сочи.

Двенадцать национальных проектов охватывают все области жизни — здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, наука, рынок труда, цифровая экономика, дороги, культура, международная кооперация, экспорт и предпринимательство.

Медведев на встрече с президентом на прошлой неделе заявил, что с 2019 года начнется самая активная фаза реализации национальных проектов.

На реализацию нацпроектов потребуется 20,8 триллиона рублей, ещt 6,5 триллиона — отдельный план по развитию инфраструктуры.