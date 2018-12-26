МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Пищевая продукция в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), содержащая генно-модифицированные организмы (ГМО), должна маркироваться специальным знаком, соответствующее решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вступает в силу 26 декабря; в то же время у производителей еще есть 1,5 года на адаптацию к новым требованиям.

Совет ЕЭК принял решение о внесении соответствующих изменений в техрегламент "Пищевая продукция в части ее маркировки" в конце декабря прошлого года. Знак наносится на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись "ГМО" наносится рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, при этом знак "ГМО" должен соответствовать по форме и размеру единому знаку обращения.

В мае 2018 года ЕЭК приняла решение о переходном периоде на введение в действие изменений в техрегламент. Так, в течение 18 месяцев с даты вступления в силу изменений допускаются производство и выпуск в обращение на территории ЕАЭС продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева напомнила, что в РФ можно применять только те генетически модифицированные растения, которые прошли процедуру госрегистрации и были проверены с точки зрения безопасности. "Их немного. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла", — рассказала РИА Новости Саратцева.

В Роскачестве также отметили: несмотря на то что сегодня ученые способны изменить ДНК любого организма, на рынке пока нет исходно трансгенных продуктов животного происхождения. "Но это касается только не переработанных продуктов. Например, если в колбасных изделиях есть растительные компоненты, такие как соя, то там могут быть и ГМО", — указывает организация. Ожидается, что изменения помогут потребителям делать более осознанный выбор при покупке продуктов.

В настоящее время в РФ запрещено выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ. Продукция, полученная с применением ГМО или содержащая такие организмы, включая импортные товары, подлежит госрегистрации.