МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Депутаты Московской городской думы в среду приняли в трёх чтениях закон о снижении торгового сбора для малого бизнеса, который ведёт деятельность в помещениях площадью менее 300 квадратных метров.

Таким образом, размер торгового сбора сократится для малого бизнеса с 1 июля для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров на 10%, для торговых залов площадью свыше 50 до 300 квадратных метров на 2-10% и для тех объектов, чья площадь больше 300 квадратных метров, устанавливается ставка 75 рублей за квадратный метр в квартал.

"Сегодня в столице действуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и они обеспечивают работой более 2,4 миллиона человек. Поэтому нам важно, чтобы бизнесу было комфортно развиваться", — заметил глава департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе заседания думы.

Кроме того, Мосгордумой одобрены поправки в закон "О земельном налоге", согласно которому профсоюзы и их объединения освобождаются от уплаты земельного налога в отношении участков, предоставленных им для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.