МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. России и Белоруссии пока не удалось сблизить позиции по российскому налоговому маневру в нефтяной сфере, этим, в том числе, займется созданная рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов между двумя странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России в 2019–2024 годах будет реализован так называемый налоговый маневр, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов.

"Нет, пока не удалось это сделать", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что "в том числе и для решения этого вопроса создается рабочая группа".

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник провели переговоры в Москве. По их итогам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что стороны обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по решению проблемных вопросов. Лидеры двух стран договорились еще раз встретиться до Нового года.

Отвечая на вопрос, по каким темам не удалось достичь понимания и почему принципиально провести встречу до Нового года, Песков пояснил: "Некоторые новые нюансы экономические после Нового года появляются, и поэтому, например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна, вчера параллельно с президентами, которые один на один вели свой разговор, и представители правительств двух стран также достаточно плотно пообщались".

"Поэтому разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, установлены ли какие-либо сроки на обдумывание ситуации белорусской стороной, Песков заявил, что "здесь нет никаких сроков". "Здесь главное, естественно, найти такие решения, которые устраивали бы и Минск и Москву", — отметил он.