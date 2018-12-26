МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 7,29 миллиарда рублей при спросе в 19,94 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,05% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,3% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,0554% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых.

На прошлой неделе Минфин России в условиях возобновившегося ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти сумел разместить ОФЗ только двух серий на 3,43 миллиарда рублей при предложении бумаг трех серий на 25,1 миллиарда рублей.