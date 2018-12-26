МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с начала года по 24 декабря набрала 4,2%, сообщает Росстат. Таким образом, уровень инфляции уже превысил таргет ЦБ и прогнозы правительства на 2018 год.

Росстат считает недельную инфляцию по так называемой "узкой корзине" — на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Окончательные данные об инфляции по итогам декабря и всего 2018 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, ведомство представит позже.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год составляет 3,8-4,2%, а долгосрочный таргет Банка России — около 4%.

Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 декабря впервые в текущем году ускорилась до 0,3%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция оставалась на уровне до 0,2% три недели подряд, с 27 ноября по 17 декабря, в период с 13 по 26 ноября она сохранялась на уровне 0,1%, а с 7 по 12 ноября составляла также 0,2%. До этого семь недель подряд инфляция оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,5%, пшено – на 1,6%, поваренную соль – на 0,9%, сыры – на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сливочное масло, сахар-песок, макаронные изделия и рис – на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры – на 5,4%, белокочанная капуста – на 3,7%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.