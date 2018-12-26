МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Русала" Маттиас Варниг ушел в отставку, сообщает компания.

Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.

"Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC (управление Минфина США — ред.), мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров", — отметил Варниг, слова которого приводит пресс-служба компании.

Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре 2012 года.

"Русал" в апреле попал под санкции США наряду с другими компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, — группой "ГАЗ"<GAZA>, "Русскими машинами", "Базовым элементом", "Евросибэнерго" и En+ Group. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. В рамках соглашения Маттиас Варниг (Matthias Warnig) должен был уйти в отставку. Новым председателем станет один из независимых неисполнительных директоров "Русала".